CALCIOMERCATO MILAN MALDINI IBRAHIMOVIC RITIRO/ Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico. Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato con insistenza di un possibile approdo al Milan, ma le parole di Maldini prima e Boban poi hanno decisamente cambiato le carte in tavola. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

L'ex difensore del Diavolo ha infatti affermato prima del match contro il Sassuolo: "Sicuramente è un'opzione e stiamo continuando a parlare. Certo, più si va in là con i tempi e più diventa difficile. Per un 38enne è dura ripartire dopo uno stop per più di due mesi. Stiamo valutando anche delle alternative".

Calciomercato Milan, da non sottovalutare l'ipotesi del ritiro per Ibrahimovic

Boban è stato di simile avviso : "Per quanto riguarda Ibra sono sulla stessa linea di Paolo. Bisogna riprendere solo le sue parole: si allontana. Questa è la realtà".

La 'Gazzetta dello Sport', nella sua edizione odierna, ha rilanciato anche la possibilità di un ritiro anticipato da parte di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese è infatti fermo ormai da due mesi, dopo la conclusione del campionato americano. D'altro canto, l'ex attaccante del Barcellona vorrebbe cedere alle lusinghe di una città, come quella di Milano, che piace tanto a lui ed alla sua famiglia. Tramontata invece l'ipotesi Napoli, mentre la Roma torna in corsa per Ibrahimovic.