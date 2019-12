SAMPDORIA-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SARRI RONALDO SUPERCOPPA RANIERI - Dopo la rotonda vittoria casalinga contro l'Udinese, e l'aggancio in vetta alla capolista Inter di Antonio Conte, la Juventus torna in campo per l'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri e di Cristiano Ronaldo, in questa particolare sfida anticipa al mercoledì in previsione della Supercoppa Italiana che si disputerà domenica in Arabia Saudita contro la Lazio, affontano la Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dalla vittoria nel derby della Lanterna contro il Genoa.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-JUVENTUS

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Caprari, Ramirez. All. Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Juventus 39 punti; Lazio 36; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino e Milan 21; Bologna e Verona 19; Fiorentina 17; Sassuolo* 16; Lecce, Sampdoria e Udinese 15; Brescia* 13; Genoa 11; Spal 9

*una partita in meno

