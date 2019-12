CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Tutti pazzi per Merih Demiral. Tornato titolare nelle ultime due sfide contro Bayer Leverkusen e Udinese, il difensore turco rimasto oggetto misterioso della Juventus in tutta la prima parte di stagione all'improvviso è riemerso convincendo il tecnico Maurizio Sarri e contribuendo ad alimentare le voci di calciomercato che da settimane ormai vedono l'ex Sassuolo tra i nomi più chiacchierati. Accostato al Milan così come alle big della Premier League, Demiral ha dimostrato di poterci stare nella Juventus e di poter rappresentare un'alternativa importante per il presente ed il futuro del club, tanto che l'allenatore bianconero ora vorrebbe trattenerlo.

Ma attenzione agli ultimi sviluppi. Per le ultime notizie sul calciomercato dei club di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, ora Demiral è blindato: cambiano gli scenari in difesa

Calciomercato Juventus, dal Milan al Leicester: assalto a Demiral

La contromossa di Sarri su Demiral sembra aver scoraggiato il Milan che infatti starebbe virando su altri obiettivi, Todibo del Barcellona in pole, ma non le inglesi. Anzi, secondo il 'Daily Mirror' l'ambizioso Leicester che vola al secondo posto in Premier League sarebbe molto interessato a Demiral che tra l'altro in nazionale gioca in coppia con l'altro gioiello delle 'Foxes', Soyuncu. Il club inglese sarebbe pronto a formulare una prima offerta da 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) per strappare il giocatore alla Juventus già nella finestra di gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, le big di Serie A sul centrale di Mourinho

Calciomercato Bayern Monaco, occhi sull'ex Milan