Serie A, Milan e Roma contro la nuova campagna anti-razzismo

SERIE A MILAN ROMA CAMPAGNA ANTI-RAZZISMO / Un altro autogol per il movimento calcistico italiano che per l'ennesima volta torna a far infuriare il dibattito sul razzismo in tutto il mondo. Questa volta nel mirino della critica è finita la nuova campagna anti-razzismo promossa ieri dalla Lega Serie A che ha presentato un trittico con tre scimmie realizzato dall'artista Simone Fugazzotto.

Non è servita la spiegazione dello stesso artista, che come cifra stilistica nelle sue opere ha scelto da tempo proprio le scimmie, ed in poche ore in tutto il mondo si è accesa la polemica e le accuse di razzismo sono piovute sulla Lega.

Questa mattina anche il Milan, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, si è scagliato contro questa scelta: "L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione". Nella serata di ieri, invece, era arrivato il messaggio della Roma: "L'AS Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo".