SAMPDORIA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI/ La Juventus, dopo la convincente vittoria in casa contro l'Udinese, cerca continuità a Marassi, dove sfiderà la Sampdoria di Claudio Ranieri. I bianconeri recuperano in vista del match due pedine molto importanti nello scacchiere di Maurizio Sarri: Miralem Pjanic e Juan Cuadrado.

In porta per i bianconeri dovrebbe ancora esserci Buffon, anche in ottica Supercoppa. Difesa che dovrebbe tornare ad essere composta dai soliti quattro: Cuadrado, Bonucci, de Ligt ed Alex Sandro. A centrocampo, chiavi della squadra affidate a Pjanic, mentre c'è qualche dubbio sulle mezz'ali. In trequarti riecco Bernardeschi e in attacco, con Cristiano Ronaldo, dovrebbe esserci Gonzalo Higuain, favorito su Dybala.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Murillo, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, E. Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo