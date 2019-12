Calciomercato Milan, irrompe il Real Madrid su Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA / Il florido vivaio del Rennes ha sfornato un altro potenziale fenomeno ed il calciomercato se n'è accorto, accendendo i radar in vista di una probabile asta milionaria. Si tratta di Eduardo Camavinga, centrocampista francese di origini angolane classe 2002.

Il Milan si è mosso e da tempo lo sta monitorando con grande attenzione , ma la concorrenza è sempre più folta ed agguerrita con il presidente del club transalpino che gongola fa schizzare la valutazione oltre quota 40 milioni di euro. Nelle scorse settimane si è parlato anche di Barcellona, Psg e le big della Premier, ma dalla Francia arrivano novità importanti che riguardano il Real Madrid. Per restare aggiornato sulle news di mercato Clicca qui

Scottato dal caso Mbappé, sul quale il Real fu bruciato proprio dal Psg, il club spagnolo secondo 'L'Equipe' avrebbe deciso di anticipare i tempi per non farsi beffare un'altra volta e quindi stanno lavorando in maniera concreta su Camavinga per bloccarlo quanto prima.