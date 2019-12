CALCIOMERCATO MILAN DEMIRAL JUVENTUS FOYTH TODIBO RUGANI/ Le sliding doors sono una componente fondamentale in questo meraviglioso sport chiamato calcio. Prima della partita esterna in casa del Leverkusen, Merih Demiral, difensore centrale turco arrivato quest'estate alla Juventus, non aveva convinto con la Vecchia Signora e sembrava prossimo all'addio. Poi è cambiato tutto. L'ex Sassuolo ha sfoderato una prestazione da urlo, bissata dalle giocate messe in mostra qualche giorno più tardi contro l'Udinese in campionato, ed è cambiato il suo futuro: dall'ipotesi Milan alla permanenza alla Juventus. Per le ultime notizie sul calciomercato dei club di Serie A---> clicca qui!

Dopo la sfida della scorsa settimana fra Inter e Barcellona di scena a San Siro, anche il Milan ha potuto sorridere.

Ovviamente non perché i nerazzurri sono stati eliminati dal torneo, ma per aver avuto la possibilità di visionare nel giardino di casa propria Jean-Clair Todibo . Classe 1999, il difensore centrale è uno dei migliori prospetti del calcio europeo, ma non sta trovando molto spazio in maglia blaugrana. Il serio infortunio di, la discontinuità die la mancanza di minuti nelle gambe di, rappresenterebbero l'occasione perfetta perper mettersi in mostra con un club dalla grande storia come il Milan. Attenzione anche ad un nome dalla Premier League. Si tratta di Juan Foyth , in forza al Tottenham, chiuso dai grandi veterani degli Spurs: Tobye Jan. Non tramontano neanche le piste in casa Juventus. Danielepotrebbe rientrare nel mirino, proprio in seguito alla crescita ed alla ascesa nelle gerarchie bianconere di Merih Demiral.

