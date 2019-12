Calciomercato Roma, si decide il futuro di Florenzi

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / In bilico tra il desiderio di restare a casa, nella sua Roma, e la voglia di non perdere l'Europeo. Sono giorni decisivi per Alessandro Florenzi che a causa dello scarso feeling tecnico con Fonseca sta rischiando di non partire con la Nazionale di Mancini per la rassegna continentale.

Calciomercato Roma, Florenzi in prestito in Serie A?

Cosa fare, allora? Durante la sosta natalizia un vertice tra il capitano giallorosso, l'agente e la dirigenza dovrebbe sciogliere i dubbi definendo la posizione del jolly romanista che con il tecnico portoghese è scivolato in fondo alle gerarchie. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Florenzi avrebbe già rifiutato offerte dalla Cina e la proposta del Lione di Rudi Garcia chiarendo di voler restare in Italia e che non creerà problemi d'ingaggio per un eventuale trasferimento a titolo temporaneo nella seconda parte di stagione. Su di lui si sarebbero quindi mosse Fiorentina, Cagliari e Sampdoria, anche se la società viola starebbe tentennando perché vorrebbe continuare a valorizzare Lirola. Il momento delle scelte si avvicina.

