CALCIOMERCATO INTER MATIC / A corto di alternative a centrocampo ed in cerca di grandi occasioni sul calciomercato europeo, l'Inter dopo i colpi Alexis Sanchez e Romelu Lukaku in estate potrebbe tornare a pescare in casa ManchesterUnited anche nella finestra invernale.

Dall'Inghilterra arrivano infatti novità importanti su Nemanjache, scivolato in fondo alle gerarchie del manager Ole Gunnar, potrebbe lasciare 'Old Trafford' e la Premier. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, ultime su Matic

Tornato in campo nell'ultima sfida di Europa League contro l'Az Alkmaar dopo quasi due mesi di assenza anche a causa di un infortunio, il centrocampista serbo viene visto da Solskjaer come un'alternativa ai vari McTominay e Fred e con il rientro sempre più vicino di Paul Pogba la concorrenza è destinata ad aumentare in maniera considerevole. L'Inter, secondo il 'Telegraph', sarebbe anche qui il club più interessato al suo ingaggio su input del tecnico Antonio Conte che lo ha allenato nella vincente campagna al Chelsea. Da parte dello United, che vanta un'opzione per prolungare di una stagione l'attuale contratto in scadenza nel 2020, ci sarebbe una sostanziale apertura alla cessione per monetizzare la partenza di un calciatore non più indispensabile.

Bisognerà però capire la reale intenzione dell'Inter di affondare il colpo. I nerazzurri infatti in queste ore stanno spingendo per Arturo Vidal come profilo esperto, mentre lavorano anche su elementi futuribili come De Paul e Kulusevski.

