CALCIOMERCATO INTER VIDAL KULUSEVSKI / Quasi 9 anni: da così tanto la bacheca dell'Inter non aggiunge un altro trofeo alla collezione. Un digiuno lunghissimo, che il tecnico Antonio Conte vuole puntare ad interrompere al primo colpo. Coppa Italia, Europa League e, soprattutto, campionato: tre fronti su cui lottare, con una rosa che però fin qui ha mostrato delle evidenti lacune che andranno colmate con il calciomercato di gennaio. Da lì passano parte delle speranze nerazzurre. Oltre ai recuperi degli infortunati c'è bisogno di allungare la rosa con elementi di qualità e l'allenatore interista starebbe pressando la proprietà per un ulteriore sforzo ritenuto necessario per competere con la Juventus fino all'ultimo, senza snobbare le altre competizioni.

Calciomercato Inter, Vidal e De Paul per Conte

Secondo quanto riferisce oggi 'Tuttosport', Conte punta a fare all-in e sfruttando i mal di pancia dei calciatori monitorati vorrebbe puntare ad un doppio colpo a centrocampo inserendo due elementi di grande spessore in mezzo nella finestra invernale. Nelle ultime ore in particolare si sono registrate novità per Arturo Vidal e Rodrigo DePaul. Su entrambi il pressing va avanti da settimane. Dopo i contatti col Barcellona, che come vi abbiamo raccontato per ora non apre al prestito di Vidal, la dirigenza nerazzurra fa il punto con l'agente Felicevich che dopo il 'Clasico' di domani incontrerà il Barça per trovare una soluzione per il suo assistito che con Valverde non lega. Ore decisive in questo senso.

Intanto sull'argentino dell'Udinese gli uomini mercato interisti sembrano aver messo una seria ipoteca in vista dell'estate con il via libera di Conte che gradisce la sua abilità in più ruoli, ma anche per questo sta spingendo per provare ad anticipare i tempi portandolo a Milano a gennaio. Sono ore molto importanti, con i dirigenti che vorrebbero piazzare un colpo subito alla riapertura del mercato per presentarsi alle sfide con Atalanta e Napoli con una rosa più profonda.

Calciomercato Inter, da Kulusevski a Matic: le altre piste

Il fermento dell'Inter in questo senso viene confermato anche dalle altre voci che arrivano su altri profili. 'La Gazzetta dello Sport' parla infatti di un affondo imminente per Dejan Kulusevski che rappresenterebbe la prima opzione con De Paul che andrebbe al momento catalogato come alternativa. L'eventuale chiusura anticipata del prestito al Parma dello svedese di proprietà dell'Atalanta andrebbe però 'indennizzata' e la chiave giusta per convincere gli emiliani potrebbe essere rappresentata dall'esterno interista Dimarco e dall'attaccante dei bergamaschi Barrow. Due per uno, con l'Inter che poi dovrà sborsare una cifra importante per convincere l'Atalanta. Dall'Inghilterra intanto riemerge anche il nome di Nemanja Matic che può lasciare il Manchester United subito. Per i nerazzurri con ogni probabilità è un piano B rispetto ad Arturo Vidal.

