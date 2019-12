CALCIOMERCATO ANCELOTTI EVERTON / Potrebbe essere durato solo una settimana il periodo di Carlo Ancelotti senza panchina. Esonerato ufficialmente il 10 dicembre, subito dopo la conquista del pass per gli ottavi di finale di Champions League, l'ex tecnico del Napoli era desideroso di tornare subito in corsa e possibilmente in Premier League dove tra le varie ipotesi che gli si erano presentate avrebbe scelto l'Everton. Dall'Inghilterra continuano ad arrivare notizie che vanno in questo senso, con tanto di accordo che sarebbe già stato raggiunto sulla base di un accordo valido fino al 2022.

Calciomercato, accordo con Ancelotti? Comunicato UFFICIALE dell'Everton

Nella tarda serata di ieri, mentre il tam-tam per il ritorno Oltremanica di Ancelotti stava impazzando tra quotidiani e social, la dirigenza dell'Everton ha infatti diramato un comunicato ufficiale in cui scrive: "Negli undici giorni trascorsi da quando MarcoSilva ha lasciato il Club, la dirigenza dell'Everton ha lavorato per ingaggiare un nuovo manager e ha avuto riunioni con numerosi candidati. Possiamo confermare che finora non è stata fatta alcuna offerta contrattuale e che nessun candidato ha scelto di ritirarsi dal processo di selezione. Il Club desidera ingaggiare al più presto un nuovo manager permanente, ma l'unica cosa che conta è che venga fatto l'ingaggio giusto. Mentre il nostro processo di selezione continua quindi , Duncan Ferguson rimarrà come allenatore ad interim e si occuperà della squadra per il quarto di finale di Carabao Cup di mercoledì sera contro il Leicester City". La sensazione, dunque, è che non si voglia distrarre la squadra in vista di un appuntamento importante la società di Liverpool non vuole fallire. Nonostante il buon avvio di Ferguson con 4 punti in 2 partite, però, dietro l'angolo è pronto Ancelotti che dopo l'incontro di ieri con il ricchissimo uzbeko Alisher Usmanov, legato da amicizia ed affari al proprietario dell'Everton, è pronto a prendersi la responsabilità di rilanciare un progetto ambizioso ed una squadra importante che però ora naviga al 16esimo posto in Premier. Con lui dovrebbe esserci soltanto il figlio Davide.

