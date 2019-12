CAGLIARI LAZIO MARAN / Rolando Maran mastica piuttosto amaro al termine di Cagliari-Lazio, match vinto in rimonta all'ultimo respiro dai biancocelesti. Questo il commento dell'allenatore rossoblu nel post partita: "I ragazzi hanno fatto una gara, hanno preso due reti in un recupero che doveva essere di due o tre minuti.

Credo che non ci sia mai stata tutta questa fiscalità da parte degli arbitri, ma dopo questa premessa voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. Usciamo battuti e amareggiati, ma consapevoli di dover continuare così. Nel finale c'era molta rabbia: è difficile creare sei occasioni davanti al portiere e non vincere. Se avessimo chiuso la partita ora parleremmo di qualcosa di diverso. Abbiamo avuto delle occasioni a tu per tu con il portiere, loro hanno fatto pochino, noi abbiamo creato molto di più".

