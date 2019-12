CAGLIARI LAZIO INZAGHI / La Lazio firma un'incredibile rimonta sul campo del Cagliari. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Simone Inzaghi ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'importante successo esterno che vale il -3 da Inter e Juventus: "Penso che abbiamo fatto una partita importante, perché non era semplice andare sotto come ci siamo andati su una spizzata e un gran gol di Simeone. I cambi hanno fatto la differenza, ci abbiamo creduto e siamo riusciti a ribaltarla nel finale. Per quanto riguarda il recupero penso che ci sia un regolamento e che sia stato applicato, ma al di là di questo onore ai ragazzi perché sono rimasti lucidi in un ambiente caldo come quello di Cagliari. La lucidità è stata la vera chiave".

Cagliari-Lazio, Simone Inzaghi sullo scudetto nel post partita

Inevitabile parlare di scudetto: "Per fare otto vittorie consecutive devi avere dei valori e in questo momento stiamo avendo lucidità. Siamo rimasti in partita e stasera Jony, Cataldi e Caicedo hanno fatto la differenza.

L'ho detto anche ieri, il nostro scudetto sarebbe arrivare nelle prime quattro, anche se dobbiamo guardare giustamente verso l'alto. La crescita passa attraverso le sconfitte e penso che tutto quello che sta venendo è frutto del lavoro e del rapporto reciproco tra squadra e staff. Non è semplice giocare una volta ogni tre giorni, venivamo da una partita difficile sul campo del. I ragazzi anche nel primo tempo hanno disputato una buona partita, si è messa in salita ma come detto siamo rimasti lucidi e bravi ad aprire il gioco e creare. Domenica avremo una finale di Supercoppa, avevamo giocatori diffidati che forse si sono trattenuti ma sono comunque stati bravi". Infine, sul rapporto con la società biancoceleste: "Mercato? Con la società c'è un continuo confronto. Ci eravamo promessi di riparlarne dopo la Supercoppa, ma stasera la panchina ha dato segnali importanti. Jony, Cataldi e Caicedo hanno cambiato la partita. Ho la fortuna di avere una società che in questi quattro anni non mi ha mai messo in discussione, sono sempre al nostro fianco e mi hanno dato forza anche nei momenti difficili".

