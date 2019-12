CAGLIARI LAZIO GIULINI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato del recupero assegnato da Maresca, di sette minuti, e della prestazione della sua squadra: "Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo in campo, è qualcosa di straordinario, credo che Maran abbia preparato una partita in modo egregio contro una squadra fortissima, dobbiamo pensare alla partita di Udine". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Sul recupero - "A quanto pare i sanitari sono entrati cinque volte nella ripresa, e ogni volta rappresenta un minuto, più le sostituzioni. Poi il loro gol è arrivato abbondantemente dopo il 97', ma il cambio di Nainggolan abbia fatto scattare gli ulteriori 30 secondi".

Sulla squadra rossoblù - "Chiaro che stasera il collettivo è stato meraviglioso, abbiamo affrontato la partita senza sette titolarissimi di questo cagliari, e quando giochi questa partita di livello, oggi le nostre sostituzioni, poi che questo gruppo sia eccezionale è indubbio.

Voglio citare Cigarini e Cacciatore su tutti, da dieci partite a questa parte sono sistematicamente fra i migliori in campo".

Ancora sul recupero - "Io quello che critico è che nel secondo tempo delle cinque interruzioni ce n'è stata solo una che è durata un minuto, generalizzare questo concetto. Mi auguro che questo regolamento venga applicato sempre, 7 minuti senza VAR mi sembrano un'assurdità, quindi mi spiegate perché debbano esserci 7 minuti e mezzo di recupero in questa partita. Magari si può discutere anche il buon senso. Sono molto curioso di sapere il tempo effettivo dei due tempi, una partita meravigliosa e non credo che in Inghilterra potessero dare sette minuti di recupero. Non sono entrate vere barelle in campo, potrei anche non avere avuto la percezione giusta".

Sul mercato - "Voglio che allenatore e rosa pensino esclusivamente alla prossima partita contro l'Udinese. Questa sera eravamo senza sette giocatori potenzialmente tutti titolari, oggi ci sono mancati i cambi, senza nulla togliere ai nostri tre cambi ovviamente. Questo è un gruppo eccezionale, faccio l'esempio di Cacciatore e Cigarini: entrambi erano in scadenza e da diverse partite sono migliori in campo".

Sulla presidenza a Gigi Riva - Ne parleremo giovedì, per me la grandissima gioia di una persona come Gigi abbia accetato questa carica, mi riempie d'orgoglio e la cosa che più mi rode è pensare come tornano a casa queste sedicimila persone non si meritavano di vedere quella lavagnetta con sette minuti di recupero.