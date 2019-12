PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-LAZIO: Caicedo miracoloso, Simeone non basta

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI LAZIO / Vince la Lazio una partita al cardiopalma con il gol vittoria firmato da Caicedo subentrato a dieci minuti dal 90', su assist dell'altro neontrato Jony. Una partita incredibile, dominata dal Cagliari nel primo tempo e con una Lazio per lunghi tratti spenta, che però sa ritrovarsi anche grazia ai cambi operati dal suo tecnico e portare a casa la vittoria con due gol in pieno recupero. Pareggia Luis Alberto la rete iniziale di Simeone. Non basta ai rossoblù la strepitosa gara del suo attaccante e di Nainggolan. Inzaghi la vince approfittando di un Cagliari rimasto troppo presto senza energie.

CAGLIARI

Rafael 6 - Fa buona guardia fra i pali, ma le occasioni dei biancocelesti non sono molte. Fino ai gol di Luis Alberto e Caicedo, su cui proprio non può arrivarci.

Cacciatore 5,5 - Non spinge molto, ma contiene bene in fase difensiva. Nel finale però Acerbi passa da quelle parti e mette in mezzo un pallone d'oro che Luis Alberto tramuta nel pari.

Pisacane 5,5 - Alla fine Caicedo lo beffa nello stacco aereo che vale l'incredibile 2-1 finale. Fino a quel momento non aveva nemmeno sfigurato.

Klavan 6 - Partita buona la sua. Mai un errore, regge l'urto della marcatura ad un cannoniere come Immobile fino alla fine.

Lykogiannis 6,5 - Spinge tantissimo, mettendo in mezzo anche qualche buon pallone soprattutto nella prima frazione. Nella ripresa si rivelano preziose alcune diagonali.

Nandez 5,5 - Tutto lotta e cuore Ma anche poca lucidità nei suggerimenti stavolta.

Cigarini 6,5 - Detta i tempi di gioco, sempre con personalità e per sua fortuna con poca pressione. Esce fra gli applausi del pubblico. Dall'80' Oliva s.v.

Ionita 6 - Fa tanto lavoro sporco, senza risparmiarsi quando gli si presenta l'occasione di gettarsi in avanti, pur senza grandi risultati. Esce coi crampi. Dall'83' Faragò 5 - Non può sciupare il meraviglioso assist di Simeone involandosi verso Strakosha per poi farsi recuperare dalla difesa e inciampare a tu per tu col portiere. Non nella sua fresca condizione fisica. Poi, anche sfortunato, completa l'opera con l'involontario appoggio del pallone sui piedi di Luis Alberto che può liberare così il tiro del pareggio.

Nainggolan 7 - Gara quasi perfetta la sua, non fosse per quel gol che non arriva ma che meriterebbe senz'altro. Recupera palla sciorinando un pressing quasi asfissiante sulla trequarti, conclude dopo trenta mentri di corsa in contropiede chiamando Strakosha al mezzo miracolo. Tutto ciò però ha un prezzo ed abbandona il campo sfinito dopo il pari laziale. Dal 94' Deiola s.v.

Joao Pedro 6 - Suo l'assist per il gol di Simeone. Un po' sonnacchioso nella prima frazione, nella ripresa riprende decisamente quota con un paio di ottime volate. Anche se in una di queste si allunga troppo la sfera ritardando il tiro sino alal rimonta di Acerbi.

Simeone 7,5 - Gol vittoria, protezione del pallone, corsa, grinta e forza fisica. C'è tutto nella sua partita, semplicemente encomiabile. Sbaglia anche un gol, ma solo a causa della stanchezza che non lo rende lucido a tu per tu con Strakosha.

All. Maran 6 - La partita condotta dalla sua squadra sembra la strategia sbagliata di un team nella Formula 1. Il suo Cagliari infatti rimane senza benzina dopo aver spinto a mille dall'inizio a metà ripresa. Per poi mollare sul piano fisico e perdere il match.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Salva tutto sul contropiede portato avanti da Simeone e Nainggolan sul finale di primo tempo. Niente da fare sul gol di Simeone.

Luiz Felipe 5,5 - Leggero su Joao Pedro, che così è libero di spizzare in area un pallone tramutato in oro da Simeone. Qualche svarione anche nella ripresa.

Acerbi 7 - Il migliore della difesa.

Salva un gol sulla conclusione di Joao Pedro nella ripresa, anche se il brasiliano si allunga la sfera facilitando la sua chiusura comunque provvidenziale. Nel finale molto del merito è suo per il pareggio ottenuto da Luis Alberto, in virtù della sua involata sulla fascia.

Radu 5 - Simeone lo brucia nettamente in occasione del gol del vantaggio su assist di Joao Pedro. Dall'80' Caicedo 7,5 - Gioca dieci minuti entrando sul risultato di svantaggio. E segna il gol vittoria al minuto 98 di testa. Potente, risolutivo. Serve altro?

Lazzari 5,5 - La ripresa riscatta in parte un primo tempo sonnacchioso e non privo di errori.

Milinkovic-Savic 6 - Male nei primi 45', poi però la mette sul piano fisico e anche il suo contributo risulta importante per il clamoroso ribaltamento del risultato finale.

Leiva 5 - Si segnala solo per una buona spizzata di testa sugli sviluppi di un corner nella ripresa. Fatica però ad allargare il gioco e a dettarne i tempi, perdendo anche qualche pallone di troppo. Quando la Lazio alza il baricentro alla ricerca del pareggio lui è stanco e lascia il posto a Cataldi. Dal 64' Cataldi 6 - Cosi cosi nei primissimi minuti in campo, poi cresce però.

Luis Alberto 7 - La sua partita cresce col trascorrere dei minuti. Fino al gol del pareggio dopo aver chiesto addirittura il cambio. E' sempre l'uomo fondamentale in questo momento per la squadra di Inzaghi.

Lulic 5 - Sbaglia molti palloni, anche in appoggio. Non crossa praticamente mai e la sua sgroppata è troppo lenta e prevedibile per mettere in difficoltà Cacciatore. Dal 56' Jony 6,5 - Mette in mezzo un pallone perfetto per il colpo di testa vincente di Caicedo. Meriterebbe maggiore fiducia anche per l'impiego dal 1'.

Correa 5,5 - Si accende una sola volta facendo ammattire la difesa rossoblù. Segno che quando vuole è imprendibile, sgusciante. Ma si eclissa per quasi tutta la gara.

Immobile 5,5 - Ci prova più volte, ma senza fortuna. Tuttavia la vera occasione da gol è quella che gli capita al 2' parata bene da Rafael. Un po' in ombra oggi, ma non può segnare sempre e solo lui.

All. Inzaghi S. 7,5 - Un primo tempo praticamente regalato all'avversario, poi la ripresa col trascorrere del tempo. Macinando metri e guadagnando campo. Fino al capolavoro finale soprattutto sulla tenuta mentale e facilitato dai cambi operati. Arriva per lui una vittoria determinante per il prosieguo della stagione. E adesso chissà fino a dove potrà arrivare la sua Lazio.

Arbitro: Maresca 6 - Il recupero è abbastanza corposo e la Lazio rimonta lo svantaggio arrivando addirittura alla vittoria. Ma ci sta tutto, anche perchè i giocatori in campo provano a perdere spesso del tempo.

TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (dall'80' Oliva), Ionita (dall'83' Faragò); Nainggolan (dal 94' Deiola); Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Pellegrini Lu., Mattiello, Pinna, Cerri, Ragatzu, Ciocci, Aresti, Walukiewicz. All.: Maran.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (dall'80' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (dal 64' Cataldi), Luis Alberto, Lulic (dal 56' Jony); Correa, Immobile. A disposizione: Patric, Bastos, Anderson, Marusic, Berisha, Parolo, Guerrieri, Proto, Adekanye. All.: Inzaghi S.

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. di Napoli)

Marcatori: 8' Simeone (C), 93' Luis Alberto (L), 98' Caicedo (L)

Ammoniti: 20' Luis Alberto (L), 21' Nandez (C), 32' Klavan (C), 46' Ionita (C), 56' Pisacane (C), 69' Cataldi (L), 98' Caicedo (L)

Espulsi: -