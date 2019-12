CALCIOMERCATO ANCELOTTI EVERTON / Possibile svolta in arrivo già nelle prossime ore per il futuro di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, l'ex allenatore del Napoli ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore dell'Everton. Nelle ultime ore si era già parlato di un suo viaggio in Inghilterra, con indiscrezioni però contrastanti.

Incontro con i 'Toffies' che sembra però trovare conferme: l'intesa tra le parti è ormai in chiusura e Ancelotti sarebbe dunque ad un passo dal ritorno immediato in panchina dopo l'esonero da parte del Napoli. Mancano ormai da definire solo gli ultimi dettagli, motivo per il quale Ancelotti non ha ancora avviato le pratiche per la risoluzione del contratto con il club azzurro prima della firma con il suo nuovo club. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.