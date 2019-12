CAGLIARI LAZIO TARE / 'Monday Night' ad alta quota tra Cagliari e Lazio per chiudere la 16esima giornata di Serie A.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore sportivo biancoceleste Iglipredica calma e non vuole sentir parlare di scudetto: "Stasera ci aspettiamo risposte di grande umiltà. Le aspettative adesso sono cambiate, negli ultimi giorni si sono fatti discorsi fuori luogo. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra, conosciamo la nostra forza e prima dobbiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo fissato ad inizio stagione. Poi se a tre o quattro giornate dalla fine saremo ancora in lotta per lo scudetto non ci nasconderemo".