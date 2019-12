CALCIOMERCATO INTER RAKITIC VIDAL /Nel corso della sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it, il caporedattore del quotidiano spagnolo 'AS' Santi Giménez ha analizzato la situazione di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il futuro dei due calciatori, accostati all'Inter negli ultimi mesi, sembra ormai deciso: "La situazione di Rakitic è cambiata radicalmente nelle ultime settimane: difficilmente si muoverà a gennaio, così come Vidal. Aleñá credo che finirà al Betis, liberando un posto a centrocampo, e per i due ci sarà più spazio.

Saranno utili fino a fine stagione: non mi attendo altri movimenti nel mercato di riparazione".

Giménez, inoltre, ha commentato i rumors che accostano ai blaugrana gli azzurri Kalidou Koulibaly e Fabián Ruiz: "Il Barcellona ha provato tante volte ad acquistare Fabian, ma non ha avuto coraggio sufficiente per scommettere su di lui: ora è sempre più caro. Per Koulibaly, invece, molto dipenderà dal rendimento degli altri centrali in rosa. I loro nomi, comunque, restano assolutamente presenti nella lista del club".

