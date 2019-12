ITALIA MANCINI EURO 2020 / A margine della premiazione del Golden Boy 2019 ha preso la parola dal palco anche il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. L'allenatore azzurro ha parlato anche del grande orgolgio nel dirigere questa squadra: "Allenare la Nazionale è un grande orgoglio, non capita a tutti. A volte c'è la possibilità di allenarla, ma magari non sei libero. Il momento non era semplice, il merito va dato ai ragazzi che in poco tempo sono diventati bravi.

Italia, obiettivo Euro 2020: la carica di Mancini

Dare fiducia ai giovani, per far capire qual è il loro valore, è fondamentale". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Mancini ha quindi proseguito sottolineando la volontà dell'Italia di giocarsi al 100% gli Europei: "L'Italia non è mai partita per perdere, ma deve partire per vincere. Ci sono nazionali più preparate e strutturate, ma da qui a 6 mesi le cose possono cambiare. In un Europeo le gare sono secche e tutto può accedere".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Italia, UFFICIALE: campionato in sciopero

ITALIANS - Weekend disastroso: Kean sostituito subito. Emerson e Jorginho flop