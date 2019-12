CAGLIARI LAZIO SCONTRI / Alta tensione nel pomeriggio a Cagliari.

Uno scontro tra ultrà rossoblu e quelli dellaè scoppiato nei pressi di via Milano, in una zona non distante dallo Sardegna Arena, dove alle 20:45 è in programma il posticipo di Serie A tra la formazione die quella di. Sono volate, bottigliate e colpi di cintura. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e i poliziotti del Reparto mobile che già si trovavano in centro proprio per i servizi legati alla partita. Sono in corso le indagini per individuare le altre persone coinvolte.