Calciomercato Inter, il futuro di Vidal è legato ad un altro centrocampista

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA ALENA / Caccia aperta a centrocampo per l'Inter di Marotta che vorrebbe regalare a Conte la pedina giusta nel corso del mercato di gennaio. Il reparto sotto stretta osservazione rimane come sempre la mediana dove il nome che più di tutti stuzzicherebbe la fantasia dell'allenatore salentino è Arturo Vidal. Il forte mediano di proprietà del Barcellona è da tempo nel mirino dell'Inter che però potrebbe incontrare sulla propria strada un nuovo ostacolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca QuiI!

Calciomercato Inter, Alena legato al destino di Vidal

Stando a quanto rivelato dal 'Mundo Deportivo' il futuro di Carles Alena sarebbe legato proprio a quello di Vidal.

Il giovane canterano del Barça potrebbe finire in prestito alma solo a patto che il cileno continui la sua stagione con la casacca blaugrana. Il cileno ha l'opzione Inter sul tavolo e ha già detto pubblicamente in più occasioni che vuole giocare con continuità. Nel caso in cui tale richiesta non dovesse essere garantina dai catalani, il Barcellona dovrebbe ridisegnare la posizione di Alena che guadagnerebbe rilievo in rosa con l'eventuale addio di Vidal. Questo è il motivo per il destino dei due centrocampisti potrebbe essere ancora legato, con il Barça che non potrebbe cederli entrambi per evitare di lasciare un buco in organico. Di contro infatti Vidal avrebbe estimatori all'interno dello spogliatoio che gradirebbero una sua riconferma fino a fine anno.

