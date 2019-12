LIONE JUVENTUS PARATICI / Dal sorteggio Champions all'arrivo de Ligt: Fabio Paratici ha parlato durante la cerimonia di consegna del Golden Boy a Torino, in cui ha ricevuto il premio come miglior manager dell'anno 2019. Il CFO della Juventus sul centrale olandese, vincitore del premio nella scorsa edizione, ha affermato: "Per de Ligt lo scorso anno è stata una bella serata, abbiamo parlato con lui, ma non è stata la prima volta.

Ha potuto visitare Torino, capire meglio l'ambiente".

LEGGI ANCHE ---> Champions, punti forti e punti deboli delle avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta

Si parla poi del premio e si passa al sorteggio Champions: "E' un premio molto importante in questa città che ormai è la mia da dieci anni: ci tengo a ringraziare la Juventus, il presidente, i collaboratori iniziando da Pavel Nedved, Federico Cherubini, tutto lo scouting. E' una serata speciale. Lione? Un mezzo sorriso lo facciamo perché le avversarie potevano essere sulla carta peggiori ma sappiamo che in Champions tutte le sfide sono impegnative".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lione-Juventus, ESCLUSIVO Ghazi su: "Garcia fa come a Roma. Segnatevi questo nome

Champions, Juve - Nedved: "Non ho seguito il Lione". Poi su CR7...