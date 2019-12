CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS INTER ALLAN / Intrecci di mercato che potrebbero unire Londra con Napoli, Torino e Milan: protagonista Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano approdato all'Arsenal dopo aver ben figurato in Serie A con la maglia della Sampdoria ed ora in rotta con il club inglese.

Per lui si parla dipossibile addio a gennaio con il Napoli pronto ad approfittarne: gli azzurri hanno bisogno di un centrocampista in più in rosa, come fatto capire da Gattuso e dichiarato senza troppi giri di parole da Aurelio

Un rinforzo che i partenopei avrebbero individuato proprio in Torreira per il quale però i Gunners chiedono trenta milioni di euro.

Calciomercato Juventus e Inter, occhi su Allan del Napoli

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, per il Napoli potrebbe suonare l'ora dell'addio ad Allan: è il giornalista della Rai Paolo Paganini a dirlo su Twitter: "Il Napoli prova a prendere Torreira e se dovesse arrivare, Allan potrebbe andare o alla Juventus, che segue Paredes, o all'Inter che punta Matic". Il brasiliano è molto apprezzato da Maurizio Sarri, con il quale si è imposto a livello internazionale con la maglia azzurra, e piace anche ad Antonio Conte:la sua avventura in azzurro potrebbe essere arrivata al capolinea, complice l'ormai famosa questione ammutinamento e multe, ma appare difficile che il Napoli possa privarsi di un elemento a centrocampo, reparto la rosa è già in difficoltà a livello numerico. Un addio, comunque possibile, potrebbe arrivare eventualmente con l'arrivo di un doppio rinforzo in mediana.

