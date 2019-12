Golden Boy 2019, Marchisio esalta de Ligt e il tridente di Sarri

GOLDEN BOY JUVENTUS MARCHISIO / A margine della premiazione del Golden Boy 2019 ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' Claudio Marchisio soffermandosi sulla Juventus: "Il sorteggio è andato bene, meno al Napoli. Non male anche per l'Atalanta.Lione? Sono cambiati i giocatori, ed anche il periodo. Non stanno attraversando un grande momento anche a causa degli infortuni ma allo stesso tempo hanno strappato il pass per gli ottavi. In Champions tutte le partite sono difficili. Garcia sa che sarà complicato. Col passare dei mesi anche con Sarri si stanno vedendo i primi risultati. Tridente? Dobbiamo lasciare sempre la parola agli allenatori ma da fuori vederli insieme è bello.

Juventus, Marchisio esalta de Ligt e Rabiot

Anche l'altro giorno si è vista la grande classe anche se servono sempre gli equilibri".

Marchisio ha poi concluso: "Rabiot? Potrà dare una mano perchè è un grande giocatore. È arrivato con qualche infortunio e non ha avuto modo di avere continuità. Ha il tempo dalla sua e avrà modo di dimostrare il suo talento. De Ligt? Ottimo. Le attese e la pressione mediatica è talmente alta che ci possono essere momenti di adattamento. È giovane e può e deve sbagliare. Col passare dei mesi si vede la crescita".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Juventus, futuro Neymar: nuovo campanello d'allarme

Calciomercato Juventus e Inter, intrigo internazionale per Tonali: scout dalla Spagna