CALCIOMERCATO ANCELOTTI EVERTON ARSENAL / Intrigo Ancelotti: dopo nemmeno una settimana dal suo esonero da parte del Napoli, il tecnico di Reggiolo è uno degli allenatori più ambiti in piazza, soprattutto in Premier League. Lì Arsenal ed Everton pensano a lui per la propria panchina, attualmente affidata a tecnici ad interim (Ljungberg per i Gunners, Ferguson per i Toffees), con soprattutto il club di Liverpool pronto a chiudere in breve tempo la questione.

Così dall'Inghilterra è arrivata la notizia dello sbarco in città proprio di Ancelotti per incontrare i dirigenti dell'Everton e approfondire la trattativa: il tecnico italiano, in caso di fumata bianca, avrebbe all'interno del suo staff anche l'attuale manager, Ferguson, che ha conquistato una vittoria e un pareggio nelle due gare fin qui disputate.

Ma al momento mancano conferme sul vertice in corso, anzi c'è chi smentisce la presenza di Ancelotti a Liverpool: insomma, in attesa di certezze su quel che sarà il futuro dell'ex Napoli, il suo 'presente' è un intrigo in piena regola. La certezza è che presto per lui potrebbe esserci il ritorno in panchina, dopo soltanto una breve parentesi a 'riposo'.

