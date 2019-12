SERIE A LAZIO VERONA DATA RINVIATA / Ancora una modifica per la diciassettesima giornata di Serie A, che non si comsumerà in modo integrale nel prossimo fine settimana. La prima sfida sarà infatti mercoledì, alle ore 18.55, con Sampdoria-Juventus, anticipata a causa della Supercoppa Italiana in programma domenica 22 tra i bianconeri e la Lazio.

Lazio-Verona, spunta la nuova data

La compagine di Inzaghi dovrebbe invece affrontare il, gara inizialmente già rinviata all’8 gennaio.

Con una nota ufficiale la Lega di Serie A ha comunicato lo spostamento di Lazio-Verona, match della 17/a giornata. L'incontro, inizialmente in programma per l'8 gennaio, è stato spostato al 5 febbraio 2020.

