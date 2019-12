CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG NEYMAR BARCELLONA / Neymar è tornato in grande stile a fare la differenza con la maglia del Paris Saint Germain. Un'intesa sempre più profonda col compagno di giochi Mbappe e tutta in fase di miglioramento con l'ex interista Icardi eppure il suo futuro non sembra legato ancora a lungo con il club francese.

Seguito dalle big inglesi, la scorsa estate sembrava vicinissimo ad un ritorno in Spagna salvo poi restare per forza di cose all'ombra della Torre Eiffel.

Calciomercato, Neymar e la voglia di cambiare aria

A sei mesi di distanza dall'ultima concitata estate, Neymar rivela in una lunga intervista rilasciata a 'France Football' quali sono state le sue sensazioni: "Oggi sono parigino e darò il 100% affinché il Psg porti a casa numerosi trionfi. Su quanto capitato la scorsa estate ritengo di non aver fatto male a nessuno, ma ho in mente che se una persona non è felice in un determinato posto, è meglio che se ne vada".

FUTURO - "Ho ancora due anni di contratto, la squadra continua a progredire. Dobbiamo concentrarci su questa stagione per fare bene le cose e vincere il maggior numero di titoli possibile. In questa stagione, l'obiettivo è la Champions League. Non gioco mai per essere il numero uno. Gioco solo perché amo il calcio. Vorrei vincere la Coppa del Mondo col Brasile, è un desiderio molto grande che ho”.

