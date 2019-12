CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI ATLETICO MADRID PSG / Una manciata di mesi di Serie A sono bastati a Sandro Tonali per conquistare le big italiane e non solo. Il regista del Brescia e della nazionale di Mancini ha infatti mostrato qualità e personalità ben al di sopra della norma che hanno attirato l'attenzione di Inter e Juventus in Italia, ma anche di alcuni top club europei.

Calciomercato Juventus e Inter, PSG e Atletico su Tonali

Dalla Francia il PSG spera di ripetere una sorta di operazione Verratti, scippando ai migliori club di Serie A un talento cristallino come quando nel 2012 i parigini riuscirono a spuntarla sulle grandi italiane per l'ex Pescara. Questa volta Juventus ed Inter proveranno a trattenere Tonali in Italia, ma il talentino delle 'Rondinelle' continua a collezionare estimatori. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira il regista di Corini sabato pomeriggio è stato osservato dal vivo anche da uno scout dell’Atletico Madrid che vorrebbe quindi battere la concorrenza in un vero e proprio intrigo internazionale. La valutazione di Cellino si aggira sui 50 milioni di euro.

