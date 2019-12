CALCIOMERCATO ROMA PETAGNA SPAL MATTIOLI / Nella giornata di ieri la Roma ha superato per 3-1 la Spal all'Olimpico, continuando la propria marcia in campionato a caccia di un piazzamento Champions. La sfida contro gli estensi è stata anche l'occasione giusta per osservare da vicino l'operato di Andrea Petagna, peraltro in gol su rigore.

Il bomber ex Milan è infatti stato accostato spesso negli ultimi giorni al club giallorosso, a caccia di un vice-Dzeko da regalare a. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE->>>> Roma, non solo Petagna con la Spal

Calciomercato Roma, Mattioli 'blinda' Petagna

Il presidente della Spal Walter Mattioli è intervenuto a margine della cerimonia dei 'Collari d’oro', svoltosi alla sede del Coni, provando a spegnere le voci sulla possibilità di trasferimento di Petagna in giallorosso: “No, resta qui con noi. La Serie A e’ difficile, servono mezzi importanti. Abbiamo affrontato il modo di fare calcio come una famiglia sportiva. Facciamo fatica ma abbiamo i mezzi per restare in A. Siamo determinati”.

Calciomercato Spal, fiducia per Semplici

Mattioli ha quindi confermato anche la fiducia in Semplici: "Noi continuiamo con Semplici anche se abbiamo avuto un momento di riflessione perché quello che ci ha disturbato è stata quella partita di due domeniche fa con il Brescia dove si sperava in qualcosa di diverso. Il gruppo è unito, convintissimo come lo sono io che c’è la possiamo fare, quindi lavoreremo sodo per cambiare le cose".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Lione-Juventus, ESCLUSIVO Ghazi su: "Garcia fa come a Roma. Segnatevi questo nome"

Calciomercato Roma, Nandez nel mirino: soldi e contropartita al Cagliari