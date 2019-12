CALCIOMERCATO ARSENAL ARTETA / La sconfitta contro il Manchester City ha convinto l'Arsenal ad accelerare per il nuovo allenatore: Ljungberg non ha dato la svolta sperata e che avrebbe potuto convincere i dirigenti a concedergli più tempo per meritarsi la conferma fino al termine della stagione.

Il manager svedese ha avuto un impatto non eccellente conquistando appena una vittoria in cinque partite con due pareggi e altrettante sconfitte: un rendimento deludente che ha spinto la dirigenza dei Gunners a sprintare per il nuovo allenatore.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, ritorno Ancelotti in Premier: decisione a breve

Calciomercato, l'Arsenal incontra Arteta: le ultime

Così tra l'ipotesi Ancelotti e la volontà di aspettare Rodgers a fine stagione, sembra aver prevalso il nome di Mikel Arteta: come riferisce il 'Mirror', ieri sarebbe andato in scena un incontro presso la casa del numero due del Manchester City. Lì sarebbero piombati i vertici dell'Arsenal per discutere il suo eventuale approdo alla guida del club londinese: per Arteta si era parlato anche della possibilità di prendere il posto di Guardiola alla guida dei 'Citizens', al termine del contratto del manager spagnolo, ipotesi che ha perso consistenza negli ultimi tempi. Così l'ex centrocampista è balzato in pole per la panchina dell'Arsenal, mentre per Ancelotti si parla di contatti con l'Everton con la società di Liverpool in attesa di una risposta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, all-in su Torreira: prima offerta all'Arsenal

Calciomercato Arsenal, che frecciata a Ancelotti: "Non è la scelta giusta!"