SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del monday night tra Cagliari e Lazio, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella sedicesima giornata di campionato, ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo del 'San Paolo', Di Bello torna sui suoi passi dopo aver fischiato un rigore al Napoli: non c'è il fallo di Hernani. Nel lunch match, invece, La Penna prima annulla un gol al Torino perché il pallone era uscito prima che Berenguer lo mettesse in porta, poi assegna un rigore al Verona per il fallo di mano di Bremer.

Serie A, 16esima giornata: risultati e classifica senza Var

Brescia-Lecce 3-0

Napoli-Parma 2-2

Genoa-Sampdoria 0-1

Verona-Torino 2-4

Bologna-Atalanta 2-1

Juventus-Udinese 3-1

Milan-Sassuolo 1-0

Roma-Spal 3-1

Fiorentina-Inter 1-2

Cagliari-Lazio stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 39, Juventus 39, Lazio* 33, Roma 32, Cagliari* 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Verona 19, Bologna 19, Fiorentina 17, Sassuolo* 16, Udinese 15, Lecce 15, Sampdoria 15, Brescia* 13, Genoa 11, Spal 9.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 39, Inter 38, Roma 34, Lazio* 31, Atalanta 26, Cagliari* 26, Napoli 25, Torino 23, Milan 23, Parma 22, Udinese 20, Verona 19, Lecce 18, Bologna 18, Sassuolo* 15, Genoa 13, Brescia* 13, Fiorentina 13, Sampdoria 12, Spal 8.

*Una partita in meno