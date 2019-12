NAPOLI BARCELLONA FABIAN RUIZ TODIBO / Dopo Chelsea e Real Madrid, sarà il Barcellona l'avversaria europea del Napoli, qualificatosi agli ottavi di Champions League per la terza volta nella propria storia. Un duello inedito, visto solo in competizioni e tornei amichevoli, e che sulla carta condanna la formazione di Gattuso al ruolo della sfavorita, tra crisi interne e quegli extraterrestri in blaugrana da affrontare. Occhio, però: "Chi pensa che il Barcellona abbia avuto fortuna nel prendere il Napoli, si sbaglia e anche di grosso". Parola di Gabi Sans, storica firma del 'Mundo Deportivo', che ha presentato così la sfida tra Napoli e Barcellona, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

"Questa estate, il Barça ha vinto le due amichevoli negli Stati Uniti e ora arriverà a questa gara come leader della Liga", continua Sans, che poi spiega come il gioco dei blaugrana abbia subito un'importante evoluzione: "Il Barcellona, ormai, sta proponendo un calcio diverso, basato meno sul tiki-taka. Sta variando i propri registri, mostrando altre qualità e un gioco più diretto ed efficace". Una brutta notizia per il Napoli, alla quale Sans ne aggiunge subito un'altra: "Purtroppo per gli azzurri, ma per fortuna per il Barça, il tridente Messi-Suarez-Griezmann inizia ad intendersi per davvero, trovandosi l'uno con l'altro alla perfezione.

E poi, in Europa, sono tre anni che i blaugrana non perdono al Camp Nou".

Tuttavia, il Napoli resta una squadra di assoluto valore, che può nascondere le proprie insidie ad un top club come il Barcellona: "Ci sono solo due mesi per conoscere il Napoli e il tipo di squadra che costruirà Gattuso - spiega Sans - Non sarà facile per il Barça preparare una partita del genere. Gli azzurri hanno tanti calciatori di qualità, elementi che possono incidere e fare male in ogni momento. E tra questi, c'è Fabian Ruiz". Già, lo spagnolo, infatti resta uno degli uomini mercato del Barcellona.

Calciomercato, Sans: "Per Vidal e Todibo Serie A opzione possibile"

"Fabian è un calciatore di grande livello - continua Sans - Uno di quelli che piacciono tanto al Barcellona, al punto da essere uno degli obiettivi principali per la prossima stagione". Infatti, tra Napoli e Barcellona gli incroci di mercato potrebbero acuirsi, così come quelli tra i blaugrana e un altro club italiano come l'Inter. "In questo senso, Todibo e Vidal possono essere due giocatori che potrebbero lasciare la Spagna. Anche a gennaio, perché no. Sappiamo che Todibo piaceva al Napoli, prima che poi arrivasse il Barcellona. Così come sappiamo che Conte e Marotta si sono già esposti per riabbracciare uno come Vidal. E' difficile dire cosa accadrà, ma la Serie A può essere un'opzione per entrambi". Discorso diverso, invece, per Rakitic, sul quale Sans non ha dubbi: "Non andrà via dal Barcellona, almeno non questo gennaio. E' un calciatore importante per la squadra".

