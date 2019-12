CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / I dubbi spazzati via a suon di gol: sono 13 quelli messi a segno da Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain tra Ligue 1 e Champions League, un bottino che è servito a conquistare la Francia dopo le perplessità al momento del suo arrivo dall'Inter.

In esclusiva a Calciomercato.it ne ha parlato il giornalista de L'Equipe Bilel Ghazi che si è soffermato anche sulla possibilità che il club transalpino eserciti il diritto di riscatto a fine stagione: "Icardi è sicuramente una bella sorpresa: è arrivato come un grande giocatore, ma dopo la sua ultima stagione all'Inter c'erano molti interrogativi sulla sua condizioni fisica, sulla tenuta psicologica e sulla capacità di rapportarsi con il gruppo.

Ora sta facendo bene e non era facile: aveva Cavani davanti, ora l'ha sorpassato nelle gerarchie di, diventando uno dei migliori giocatori del Psg".

Calciomercato Inter, Ghazi sul riscatto di Icardi

Un rendimento che sembrerebbe aver convinto il Psg ad esercitare il diritto di riscatto: "La sua stagione è molto positiva, l'idea è che il club lo riscatti. Cavani è in scadenza di contratto quindi il Psg ha bisogno di un attaccante per la prossima stagione ma credo lo abbia già: Icardi".

