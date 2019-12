Calciomercato Juvents, sfida a 4 per il talento americano

CALCIOMERCATO JUVENTUS OTASOWIE - Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, la Juventus potrebbe aver individuato un profilo molto interessante a centrocampo. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico 'The Telegraph', c'erano anche gli scout bianconeri sugli spalti del 'Molineaux' per assistere all'esordio in prima squadra di Owen Otasowie nella sfida di Europa League che il Wolverhampton ha vinto 4-0 contro il Besiktas.

In appena 17 minuti il mediano statunitense di origini nigeriane e con passaporto inglese, ha mostrato le sue qualità, sfiorando addirittura il gol con il suo tiro che è andato a stamparsi contro la traversa.

Calciomercato Juventus, Otasowie osservato speciale

La Juventus vorrebbe giocare d'anticipo e dare l'assalto ad Otasowie già a gennaio, ma ci sono due ostacoli da affrontare. Da un lato la volontà del Wolverhampton di non privarsi del suo gioiellino nella sessione invernale di calciomercato. Dall'altro c'è da fare i conti con la concorrenza di altri tre top club europei: dagli inglesi dell'Arsenal, che si sono mossi per primi, ai francesi del Paris Saint-Germain fino agli spagnoli del Real Madrid. Non si esclude nemmeno che i bianconeri possano provare a bloccarlo in vista della prossima stagione, continuando a monitorare le sue prestazioni.

