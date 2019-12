LIONE JUVENTUS GHAZI GARCIA DEPAY AOURAR / "La peggior stagione degli ultimi 10 anni": così Bilel Ghazi, giornalista de L'Equipe, commenta l'annata del Lione in esclusiva a Calciomercato.it. Il cronista francese parla del sorteggio Champions che ha contrapposto la compagine transalpina alla Juventus negli ottavi di finale: uno scontro il cui risultato per molti è già scritto, considerato anche il momento vissuto dalla formazione di Rudi Garcia.

Ghazi ai nostri microfoni conferma: "Per il Lione si tratta di una sfida difficilissima in una stagione altrettanto complicata: hanno cambiato allenatore e in campionato stanno andando male. Nella Champions le cose sono andate un po' meglio ma per loro è la stagione più difficile da 10 anni.

Ieri (nella gara persa contro il, ndr) hanno anche perso due giocatori importanti:che è il miglior calciatore del Lione, il bomber, e, un giovane di grande prospettiva: si tratta di assenze molto importanti e che dureranno fino al termine della stagione".

Calciomercato, Lione-Juventus: Ghazi sponsorizza Aouar

Proprio per questo l'Olympique a gennaio ha già programmato un triplo intervento sul mercato, per provare a sopperire alle assenze: "La società vuole fare tre acquisti, uno per reparto". Toccherà poi a Garcia trovare il modo di mettere il bastone tra le ruote alla Juventus: "Dopo il suo arrivo la situazione è un po' migliorata, sono riusciti a vincere qualche partita e hanno conquistato gli ottavi di Champions ma c'è ancora molto lavoro da fare per imboccare la strada giusta. Dopo i due infortuni di ieri sarà ancora più difficile per lui. Il suo approccio è stato un po' come all'inizio della sua avventura alla Roma: dà molta importanza alla comunicazione e lavora sulla testa dei giocatori, perché il problema è mentale non di gioco".

Un quadro non certo positivo nel quale fanno fatica ad emergere giovani talenti, segnalati anche nel mirino delle italiane come Tousart: "Non sta vivendo la sua miglior stagione anche se non è tra i peggiori. Il vero giocatore da mercato, oltre a Depay, è Aouar, anche se nessuno sta facendo una grande stagione".

