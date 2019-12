Lione-Juventus, Rudi Garcia ricorda Pjanic e i tempi alla Roma

LIONE JUVENTUS GARCIA - Il sorteggio di Nyon è stato benevolo con la Juventus che ha pescato l'avversario - almeno sulla carta - più abbordabile: il Lione. Sulla panchina dei transalpini c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Rudi Garcia, che ha commentato così la futura sfida degli ottavi di Champions League. "Ci siamo qualificati per incontrare questo tipo di avversario. Sapevamo che ci saremmo trovati contro una squadra molto forte e così sarà.

Dovremo fare l'impresa per passare il turno e faremo di tutto per giocare al massimo - le parole del tecnico francese riportato dal sito ufficiale del Lione - La Juventus ha grandi giocatori, ma manca ancora tanto prima di affrontarla: è sempre bello vedere sul campo i migliori giocatori del mondo. Ci aspetta una grande sfida, ma dobbiamo renderci conto che siamo tra le prime 16 squadre d'Europa e questo deve darci fiducia. Quando ero allami sono imbattuto in una Juventus stratosferica. Sarà un vero piacere ospitarli qui e poi andare a Torino.? E' un grande giocatore, molto forte tecnicamente e molto intelligente".