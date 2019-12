JUVENTUS SZCZESNY / Lieve risentimento muscolare: questo l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto Wojciech Tomasz Szczesny, portiere della Juventus costretto a saltare il match di campionato contro l'Udinese per un problema alla spalla. "Gli esami effettuati questa mattina al J Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro - recita il comunicato del club piemontese -; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno".

Juventus, Szczesny ko: Buffon verso il record

Considerato il tipo di infortunio e l'imminente anticipo di campionato contro la Sampdoria, è probabile che il polacco debba saltare anche la prossima gara, anche per preservarlo in vista della Supercoppa italiana in programma il 22 dicembre. A questo punto, mercoledì sera in campo da titolare scenderà in campo Gigi Buffon che potrà quindi raggiungere il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini: l'ex terzino rossonero è a 647 presenze, una in meno per il portiere bianconero che scendendo in campo eguaglierebbe il primato.

