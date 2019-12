SORTEGGIO CHAMPIONS NAPOLI BARCELLONA GATTUSO / Un sorteggio da brividi per il Napoli: gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League incontreranno il Barcellona, con andata al 'San Paolo' il 25 febbraio e ritorno il 18 marzo al 'Camp Nou'.

Il peggior accoppiamento possibile per i partenopei che dovranno vedersela con una delle principali candidate alla vittoria finale: sarà la prima volta di Lionelnello stadio che fu di Diego Armando, un 'debutto' che aggiunge ulteriore fascino ad una sfida già di per sé ricca di significato per la società di Aurelio

Napoli-Barcellona agli ottavi di Champions, Gattuso: "Sfida affascinante"

A commentare l'esito dell'urna di Nyon sui profili social del Napoli, il tecnico Rino Gattuso che già anticipa quale sarà il ritornello da ascoltare alla vigilia del doppio confronto: niente paura.

"Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti - le parole dell'allenatore calabrese riportate dal profilo Twitter del club -. Le affronteremo senza paura". Per gli azzurri si tratta della prima volta in una gara ufficiale contro i blaugrana: in estate il Napoli ha incrociato il Barcellona in una doppia amichevole, venendo sconfitto in entrambe le occasioni (2-1 e 4-0).