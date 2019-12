CALCIOMERCATO INTER NAPOLI SOUMARE / Inter e Napoli, con il Milan sullo sfondo sono in corsa per Boubakary Soumare, centrocampista di grande talento in forza al Lille. A 'Radio Punto Nuovo' l'intermediario italiano, il noto Oscar Damiani ha fatto intendere che, in caso di sbarco in Serie A, in pole ci sarebbero i nerazzurri.

Calciomercato, Soumare nel mirino di Inter, Napoli e Milan: parla Oscar Damiani

"L'Inter fa gola per l'ottimo campionato - ha detto Damiani - è in testa e garantisce al calciatore la vetrina della Champions.

La trattativa si presenta comunque difficile, perché solitamente i giovani francesi preferiscono la Germania all'Italia. Se serve al Napoli? Potrebbe migliorare la squadra, soprattutto in prospettiva, al momento comunque non ci sono offerte ufficiali di squadre italiane". Il 20enne franco-senegalese ha appena rinnovato il contratto che scadeva a giugno 2020 , dunque non rappresenta più una 'occasione' a costo zero. Il Lille chiede ora sui 40 milioni

