CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI DI FINALE JUVENTUS NAPOLI ATALANTA/ Un sorteggio degli ottavi di finale di questa Champions League quasi perfetto per le italiane. A partire dalla Juventus di Maurizio Sarri che trova forse il club più debole di questa Champions. Si tratta del Lione che dovrà fare a meno della sua stella, Memphis Depay, fantasista olandese. Sorride anche Gasperini che, nonostante la seconda fascia, trova il sorprendente Valencia di Celades. I pipistrelli hanno superato l'Ajax nel loro girone, semifinalista della scorsa stagione. Infine brutte notizie per il nuovo Napoli di Gattuso che trova il Barcellona di Messi e Valverde. I blaugrana hanno fatto benissimo nella fase a gruppi costringendo anche l'Inter all'eliminazione nell'ultima giornata. Da Vidal all'assente Depay, passando per la vecchia conoscenza Kondogbia: l'analisi di Calciomercato.it sulle avversarie delle italiane agli ottavi di Champions League. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Champions League, Rudi Garcia torna a sfidare la Juventus: tutto sui francesi

Evitati i rischi maggiori, la Juventus ringrazia l'urna di Nyon per un sorteggio che avrebbe potuto riservare sorprese ben peggiori. Sarà il Lione l'avversaria dei bianconeri agli ottavi di finale, formazione che ha dimostrato di poter dar fastidio a certi livelli anche se quest'anno non sta pienamente convincendo. Attualmente i francesi navigano all'ottavo posto in classifica in Ligue 1 con una partenza complicata: 7 vittorie, 4 pareggi e addirittura 7 sconfitte. In Europa l'OL ha chiuso invece il Gruppo G al secondo posto alle spalle del Lipsia superando Benfica e Zenit. Girone non impossibile, ma tosto ed equilibrato nel quale i francesi si sono qualificati con merito, seppur non vincendo le ultime due sfide.

La preoccupazione principale, probabilmente, è in panchina: Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, conosce bene la Juventus e non va sottovalutato. Anche se dovrà fare a meno del suo uomo migliore: Memphis Depay, capitano e trascinatore dell'OL, dopo aver firmato 14 gol in 18 partite si è fermato per la rottura del legamento crociato e rientrerà la prossima stagione. Garcia si affiderà quindi al talento di Moussa Dembele, devastante in Ligue 1 ma a secco in Europa, e alla classe di Thiago Mendes. In difesa, invece, un'altra conoscenza del calcio italiano: il danese Andersen, ex Sampdoria. Esclusi i sopracitati, tra gli uomini più interessanti in chiave calciomercato vanno citati sicuramente il franco-algerino Houssem Aouar che nell'ultimo anno ha visto schizzare la sua valutazione, e quel Lucas Tousart che Inter, la stessa Juventus e anche il Napoli hanno a lungo monitorato.

Champions League, spauracchio Messi per Gattuso: il Napoli può però sfruttare un punto debole del Barcellona

L'urna non ha invece fatto sconti al Napoli di Gennaro Gattuso che dovrà affrontare il Barcellona di Lionel Messi. Nel recente passato, salvo qualche amichevole, gli azzurri non hanno mai sfidato i blaugrana in match ufficiali. L'attacco e il grande giro palla sono di certo le migliori qualità in dote ai ragazzi di Valverde, che può contare anche su una rosa molto profonda. Lascia però qualche perplessità la difesa, dove ter Stegen più volte ha dovuto mettere una pezza agli errori della sua linea.

In ottica calciomercato, il Barcellona è molto connesso con le società italiane, soprattutto con Milan, Inter e Juventus. Sul tavolo ci sono molti nomi spendibili già nella finestra di gennaio: dall'esperienza di Arturo Vidal ed Ivanalla grinta e la freschezza di Carles Perez e Jean-Clair Todibo

Di sicuro non è il grande Barcellona di Pep Guardiola, capace di vincere tre Champions League in tre anni, o quello mirabolante guidato da Luis Enrique, ma l'organico a disposizione di Valverde ha un'arma che nessuno ha mai avuto, una costante ormai da più di dieci anni: Lionel Messi. La stella argentina si cimenterà contro gli azzurri con il pensiero verso quella leggenda che insegue da tutta la carriera, Diego Armando Maradona. Nel San Paolo del Pibe de Oro, il sei volte Pallone d'Oro vorrà sicuramente lasciare la sua firma.

Champions League, Atalanta 'graziata' dall'urna, ma occhio al Valencia di Celades

Poteva andare sicuramente peggio all'Atalanta di Gian Piero Gasperini che alla prima, storica volta agli ottavi di finale di Champions League dovrà vedersela contro il Valencia. Una delle formazioni più alla portata tra quelle che i bergamaschi avrebbero potuto pescare, ma avversario tutt'altro che da sottovalutare. Gli spagnoli stanno attraversando un periodo complicato in campionato dove occupano l'ottavo posto in classifica con con 27 punti nelle prime 17 giornate, condizionata anche da tanti infortuni importanti. In Europa però è tutta un'altra musica con il primo posto conquistato in un Gruppo H molto equilibrato che ha visto chiudere il Chelsea al secondo posto con Ajax e Lille eliminate.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Valencia di Alberto Celades, subentrato a metà settembre dopo l'addio turbolento di Marcelino? Un 4-4-2 abbastanza classico per i 'Taronges' che puntano forte sulle corise laterali e hanno nell'attaccante Rodrigo la loro stella fin qui appannata: spiccano i 10 assist, ma ci si aspetterebbe qualcosa in più dei 4 gol siglati fin qui in 20 presenze stagionali. Stanno andando meglio il centrocampista e capitano Dani Parejo e l'argentino Maxi Gomez che tornerà nel 2020. Grande curiosità per il ritorno in Italia (e a 'San Siro') dell'ex interista Geoffrey Kondogbia, mentre l'italiano Cristiano Piccini è ancora fermo praticamente dall'estate a causa della frattura della rotula. L'Atalanta sfiderà quindi una squadra fisica e con grande esperienza europea, che però in questa stagione ha dimostrato grandi lacune difensive (ha una delle peggiori difese della Liga) e questo può sposarsi con le caratteristiche dei nerazzurri.

Il Valencia in Italia sarà anche l'occasione per vedere da vicino alcuni gioielli che fanno impazzire il calciomercato: su tutti Ferran Torres, accostato anche alla Juventus, e il sudcoreano Kang-in Lee che a 18 anni è già un elemento molto importante. Attenzione poi al terzino mancino Gayà, accostato a più riprese ai club italiani e che potrebbe far molto comodo a diverse società.

Giorgio Trobbiani/Lorenzo Polimanti