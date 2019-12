ROMA EUROPA LEAGUE ZUBIRIA GENT SORTEGGIO / La Roma pesca il Gent dall'urna di Nyon. Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League è senza dubbio alla portata dei giallorossi. Il Global Sport Officer del club capitolino, Manolo Zubiria, ha commentato l'accoppiamento con la squadra belga: "Tutte le squadre qui presenti sono forti, eravamo pronti per qualsiasi avversario, vogliamo andare lontano e siamo pronti per le due sfide con il Gent.

C'era di peggio? Sì, certo, ma anche le altre erano preoccupate di prendere noi, quindi è andata bene".

Sull'obiettivo della Roma in Europa League: "Andare il più lontano possibile, vorremmo giocare fino alla fine, è uno dei nostri obiettivi di stagione.

Fonseca ha un'ottima tradizione nelle coppe, è l'obiettivo che ci siamo fissati, il mister ha gestito molto bene queste sei partite. L'obiettivo è chiaro, eravamo pronti per qualsiasi squadra. Non avevamo paura di nessuno, anzi le altre erano preoccupate di trovarci. L'Inter e noi dobbiamo andare avanti il più possibile, il mister ha esperienza in questa competizione. La Roma ha ambizione e tanta voglia di andare lontano e si vede in campo da come giochiamo. Su Fonseca: "Abbiamo avuto risultati positivi nel momento peggiore da infortuni, andare a Milano e pareggiare non è facile, anche a Istanbul ci ha dato spinta una importante. Il mister ha gestito bene la rosa bene".