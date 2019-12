Sorteggio Europa League, Zanetti su Conte e sull'Inter favorita

ZANETTI SORTEGGIO EUROPA LEAGUE / Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha commentato ai microfoni di SkySport il sorteggio di Europa League con il Ludogorets: "Dobbiamo essere protagonisti, dispiace per l'uscita dalla Champions League, ma ora dobbiamo pensare al resto della stagione. L'Europa League deve essere un obiettivo, anche perché le prestazioni in Europa sono state positive.

Noi favoriti? La nostra storia parla chiaro, l'Inter è sempre stata protagonista in Europa. Abbiamo il dovere di provarci con la giusta maniera e lavorando con umiltà". Poi su: "Siamo felici e contenti di lui. Vederlo da vicino, come lavora e prepara le partite, la sua passione, è un qualcosa di molto importante per una grande squadra come la nostra. Siamo contentissimi del suo lavoro, Antonio è molto preparato ed è intelligente. È l'inizio di un nuovo percorso".