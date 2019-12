ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGIO VALENCIA PERCASSI / L'Atalanta sogna ancora. L'urna di Nyon, almeno sulla carta, è stata benevola con i nerazzurri che affronteranno il Valencia. Il presidente della Dea, sull'onda dell'entusiasmo per l'impresa di Donetsk, Antonio Percassi ha mostrato tutto il suo ottimismo: "Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Oggi il sorteggio poteva andare peggio, è una grandissima esperienza, un grandissimo regalo per tutta la tifoseria. Siamo qui. Se era la squadra che sognavo? Onestamente nella mia classifica avrei detto che il Valencia sarebbe stata la squadra l’ideale da prendere. Speriamo di affrontare uno squadrone la prossima, anche se loro sono una squadra tosta e sarà durissima. Magari il Liverpool lo affrontiamo ai quarti. Loro ci arrivano sicuro, noi ce la giochiamo. Oggi guardavo in faccia tutti gli altri dirigenti, per gli altri era una cosa normale, per noi era eccezionale.

Sono esperienze che fai e permettono al club di migliorare".

Il numero uno degli orobici continua: "Incontro con Txiki Begiristain? Abbiamo fatto una serata straordinaria da Vittorio a Bergamo, li abbiamo storditi da lì è nato un bel rapporto. Avere rapporti con queste società è un motivo d’orgoglio, dobbiamo imparare. Siamo andati all’università, abbiamo visto le prime tre gare come erano, poi l’inesperienza e l’emozione. Eravamo partiti male e ci siamo rifatti". Sul mercato: "Se Gasperini mi chiedesse qualcosa? Preghiamo, che è meglio. Ora terminiamo l’ultima dell’anno, poi faremo i nostri ragionamenti. Se vedremo la possibilità di migliorare lo faremo. I primi veri grandi acquisti sono Ilicic, Zapata e Papu. Hanno fatto cose meravigliose, riprendere loro è il primo rinforzo per la squadra. Gasperini non contento di Kjaer? Sì, il mister ci dirà dove dovremo intervenire e c’è totale disponibilità a fare le cose da Atalanta".