DIRETTA EUROPA LEAGUE INTER ROMA SEDICESIMI / Dopo il sorteggio di Champions League, che sorride a metà alle italiane, a Nyon è stato il turno di quello dell'Europa League. C'era attesa per Roma e Inter, le uniche del nostro Paese inserite nelle urne: accoppiamenti morbidi, almeno sulla carta. I nerazzurri hanno trovato i bulgari del Ludogorets, i giallorossi i belgi del Gent. Tra le 32 squadre c'erano le otto retrocesse dalla Champions - tra queste Ajax, Salisburgo e Benfica - che erano lo spauracchio della Roma in seconda fascia. Per i nerazzurri, inserite in prima, evitate Shakhtar, Bayer, Sporting e Wolverhampton.

I match di andata si giocheranno il 20 febbraio (la squadra di Fonseca comincia in casa, quella di Conte in trasferta), quelli di ritorno il 27.

Ecco l'elenco di tutti i sedicesimi di finale di Europa League:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting CP-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apoel Nicosia-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

Az Alkmaar-Lask Linz

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-INTER

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmo

ROMA-Gent

Rangers-Braga

IL LIVE DEL SORTEGGIO

13.31 - Gli ultimi due sedicesimi:Wolfsburg-Malmo e Rangers-Braga.

13.30 - Per la Roma c'è il Gent.

13.28 - Si va avanti: Eintracht Francoforte-Salisburgo e Shakhtar Donetsk-Benfica.

13.25 - C'è l'avversaria dell'Inter: sarà il Ludogorets.

13.22 - Siamo ormai al giro di boa: Cluj-Siviglia e Olympiakos-Arsenal. Poi AZ Alkmaar-LASK e Brugge-ManchesterUnited.

13.20 - Altri sedicesimi di finale: Copenaghen-Celtic e APOEL-Basilea.

13.18 - Si prosegue: ecco Getafe-Ajax e Bayer Leverkusen-Porto.

13.15 - Il primo match sorteggiato è Wolves-Espanyol. Poi Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir.

PRIMA FASCIA: Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica, Siviglia, Malm, Basilea, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Istanbul Basaksehir, Braga, Manchester United.

SECONDA FASCIA: Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brugge, APOEL, FC Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar.