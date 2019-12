DIRETTA EUROPA LEAGUE INTER ROMA SEDICESIMI / Dopo il sorteggio di Champions League, che sorride a metà alle italiane, a Nyon è il turno di quello dell'Europa League. C'è attesa per Roma e Inter, le uniche del nostro Paese inserite nelle urne. Tra le 32 squadre ci sono le otto retrocesse dalla Champions - tra queste Ajax, Salisburgo e Benfica - che sono lo spauracchio dei giallorossi, che si trovano in seconda fascia. Per i nerazzurri, inserite in prima, attenzione a Shakhtar, Bayer, Sporting e Wolverhampton.

I match di andata si giocheranno il 20 febbraio, quelli di ritorno il 27.

Come è noto non sono possibili scontri tra squadre dello stesso Paese e dello stesso girone.

PRIMA FASCIA: Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica, Siviglia, Malm, Basilea, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Istanbul Basaksehir, Braga, Manchester United.

SECONDA FASCIA: Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brugge, APOEL, FC Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, AZ Alkmaar.

