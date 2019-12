CRISTIANO RONALDO JUVENTUS RITIRO KHABIB NURMAGOMEDOV / Cristiano Ronaldo è tornato. La doppietta di ieri contro l'Udinese si aggiunge al gol contro la Juventus e quello in Champions con il Bayer Leverkusen. "Sta crescendo, ora ci mette meno a recuperare", ha ammesso Maurizio Sarri dopo il match contro i friulani. Il portoghese ha passato un momento nerissimo, con tante critiche soprattutto per la sua forma fisica. Un periodo dal quale CR7 sembra essere venuto fuori alla grande, anche se c'è chi gli consiglia addirittura il ritiro.

Juventus, Nurmagomedov 'provoca' Ronaldo: "Deve ritirarsi, prima che sia lo sport ad abbandonarlo"

Parliamo di Khabib Nurmagomedov, campione dei pesi leggeri UFC e grande amico di Cristiano Ronaldo. Il lottatore russo ha spiazzato tutti lanciando un messaggio decisamente poco velato al portoghese: "Se giocherà fino a 40 anni? Deve ritirarsi al momento giusto, prima che qualcuno prenda il suo posto.

Poi la chiosa finale: "Nessuno resta al top per sempre, quindi è importante ritirarsi al momento giusto. Ora il fisico funziona, ma presto chissà... Quanti hanni ha Ronaldo? Trentaquattro? A 35 non avrà lo stesso tempo di reazione e la stessa forma fisica. Non importante se sei Cristiano o Khabib, qualcuno arriverà e prenderà il tuo posto. Il mio consiglio a lui, che va anche a me, è di ritirarsi al momento opportuno".

