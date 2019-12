Sorteggi Europa League: Roma in Svezia, lo Sporting per Conte

SIMULAZIONE EUROPA LEAGUE INTER ROMA SEDICESIMI / Dopo la fase a gironi l'Europa League si appresta a vivere i sorteggi per i 16esimi di finale. Tra le 32 squadre che comporranno il tabellone non c'è la Lazio, eliminata, ma la competizione accoglie l'Inter, retrocessa dalla Champions League al pari di Ajax, Salisburgo e Benfica. Insieme ai nerazzurri ci sarà anche la Roma a conoscere il proprio destino alle 13 a Nyon. Le tre squadre, arrivate terze nei propri gironi di Champions, sono proprio il pericolo maggiore per i giallorossi, che giocheranno il match di andata (giovedì 20 febbraio) all'Olimpico e il ritorno in trasferta (il 27 febbraio).

Per i nerazzurri, che devono fare attenzione a Shakhtar, Bayer, Sporting e Wolverhampton, invece, esordio fuori casa.

Per l'occasione Calciomercato.it ha effettuato la simulazione dei sorteggi con l'Inter, non proprio fortunata, che pesca lo Sporting; per la Roma, invece, il Malmoe. Sfide interessanti sarebbero certamente Salisburgo-Bayer, Wolves-Porto, United-Wolfsburg. Potrebbe andare meglio alle italiane oggi?

Ecco il quadro della simulazione effettuata da Calciomercato.it

Getafe-Ajax

Sporting-Inter

Salisburgo-Bayer

Rangers-Gent

Wolves-Porto

Roma-Malmoe

Braga-Copenaghen

Basilea-Club Brugge

Ludogorets-Basaksehir

Shakhtar-Arsenal

United-Wolfsburg

Siviglia-Cluj

Apoel Nicosia-Lask

Celtic-Alkmaar

Espanyol-Olympiakos

Eintracht-Benfica