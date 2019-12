CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI OTTAVI / Si è svolto alle 12.00 a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Juventus, Napoli e Atalanta, che hanno superato la fase a gironi, hanno conosciuto le loro avversarie, che sfideranno in match di andata (18-19 o 25-26 febbraio) e ritorno (10-11 o 17-18 marzo). Come è noto non era possibile assistere ad abbinamenti tra squadre dello stesso Paese e dello stesso girone.

E' andata così bene ai bianconeri, che avendo chiuso il proprio gruppo al primo posto, si trovavano in prima fascia: la squadra di Maurizio Sarri ha evitato il Real Madrid e le due londinesi, Tottenham e Chelsea, pescando il Lione.

In seconda fascia c'erano, invece Gattuso e Gasperini che erano pronti ad affrontare un match di alto livello. E' andata benissimo, invece, all'Atalanta che ha pescato il Valencia, certamente tra le squadre più abbordabili insieme al Lipsia. C'era la possibilità di essere abbinati alle big del calcio europeo come Psg, Bayern e Barcellona. Il Napoli ha così pescato proprio i blaugrana: Lionel Messi sarà dunque chiamato a giocare nel 'tempio' di Maradona.

Champions League, Simeone sfida il Liverpool

Non è andata di certo bene alle squadre di Madrid. Il Real dovrà vedersela con il Manchester City di Guardiola; l'Atletico, invece, è stato abbinato ai campioni in carica del Liverpool.

Buon sorteggio, infine per ilche sfiderà ile per il Tottenham diche giocherà contro il. Chelsea-Bayern Monaco l'ultimo abbinamento

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale:

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Borussia Dortmund-PSG

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Napoli-Barcellona

Real Madrid-Manchester City

Tottenham-Lipsia

ORE 12.20 - Sarà il Barcellona l'avversario del Napoli di Gattuso. Si chiude qui i sorteggio, decisamente positivo per Juventus e Atalanta. Non proprio fortunato, invece, per i campani.

ORE 12.19 - La Juventus pesca il Lione. Per Mourinho e il suo Tottenham il Lipsia

ORE 12.17 - Tocca all'Atalanta che pesca il Valencia, sorteggio positivo. Ci sarà anche Atletico Madrid-Liverpool.

ORE 12.15 - Borussia Dortmund-Psg è il primo abbinamento. Il Real Madrid dovrà vedersela con il Manchester City.

ORE 12.12 - Per prime verranno sorteggiate le squadre inserite in seconda fascia

ORE 12.10 - Kelly Smith, ex giocatrice inglese, sale sul palco per prendere parte alle fasi del sorteggio, insieme ad Hamit Altintop, in rappresentanza del calcio turco. Ricordiamo che la finale sarà ad Istanbul.

ORE 11.50 -Juventus-Tottenham, Napoli-Valencia e Atalanta-Liverpool nella simulazione effettuata dalla Uefa.