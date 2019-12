DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI OTTAVI / E' tutto pronto per i sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che si terrà alle 12 a Nyon. Juventus, Napoli e Atalanta, che hanno superato la fase a gironi, conosceranno le loro avversarie, che sfideranno in match di andata (18-19 o 25-26 febbraio) e ritorno (10-11 o 17-18 marzo).

Dovrebbe andare meglio ai bianconeri, che avendo chiuso il proprio gruppo al primo posto, eviteranno Barcellona, Liverpool, Manchester City e Psg ma dovranno fare attenzione al Real Madrid e alle due londinesi, Tottenham e Chelsea. Gli Spurs sono proprio la squadra pescata dalla Juventus nella simulazione effettuata da Calciomercato.it

In seconda fascia ci sono Gattuso e Gasperini che sono pronti ad un match di alto livello. Solo con Lipsia e Valencia potrebbe andare bene.

Per entrambi c'è da fare i conti con i pericoli Psg, Bayern e Barcellona; per gli azzurri anche il City, per i nerazzurri, invece, il Liverpool.

Come è noto non sono possibili scontri tra squadre dello stesso Paese e dello stesso girone.

PRIMA FASCIA: PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcellona, Lipsia, Valencia

SECONDA FASCIA: Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Lione, Chelsea

ORE 11.50 -Juventus-Tottenham, Napoli-Valencia e Atalanta-Liverpool nella simulazione effettuata dalla Uefa

ORE 12.10 - Kelly Smith, ex giocatrice inglese, sale sul palco per prendere parte alle fasi del sorteggio, insieme a Hamit Altintop, in rappresentanza del calcio turco. Ricordiamo che la finale sarà ad Istanbul.

ORE 12.12 - Per prime verranno sorteggiate le squadre inserite in seconda fascia

Borussia Dortmund-Psg è il primo abbinamento.Il Real Madrid dovrà vedersela con il Manchester City.

ORE 12.17 - Tocca all'Atalanta che pesca il Valencia, sorteggio positivo. Ci sarà anche Atletico Madrid-Liverpool.

ORE 12.19 - La Juventus pesca il Lione. Per Mourinho e il suo Tottenham il Lipsia

ORE 12.20 - Sarà il Barcellona l'avversario del Napoli di Gattuso. Si concludono così i sorteggi, decisamente positivi per Juventus e Atalanta. Non proprio fortunato, invece, quello dei campani.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale:

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Borussia Dortmund-PSG

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Napoli-Barcellona

Real Madrid-Manchester City

Tottenham-Lipsia