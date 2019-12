CALCIOMERCATO MILAN INZAGHI / Filippo Inzaghi, ex attaccante e allenatore del Milan oggi sulla panchina del Benevento, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io sport' in occasione del 120esimo compleanno rossonero. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole su un possibile ritorno sulla panchina del Milan: ''Voglio solo concentrarmi su quello che sto facendo. Oggi è una data importante, quello che è stato il Milan per me lo sanno tutti. Due Champions, tanti gol e tantissime soddisfazioni. Il mio presente è il Benevento, io spero che il Milan possa tornare ai livelli di un tempo. Con Boban e Maldini si è in buone mani.

Fallimento a Milano? Quando fai questo lavoro, sai che ci sono annate diverse. Non penso sia un problema ripartire, importante è fare bene il suo lavoro come nella vita".

La stagione di Piatek: "Maledizione della 9? Bisogna chiedere a Pioli. L'anno scorso ha fatto benissimo, è chiaro che se la squadra non gira il centravanti ne risente. Io spero possa tornare a giocare ad alti livelli, il Milan necessita dei suoi gol".

